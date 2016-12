Salernitana-Nocerina, Letta: "Tolleranza zero"

12:27 - "Domenica abbiamo assistito a fatti gravissimi, nei confronti dei quali serve la tolleranza zero". Il Presidente del Consiglio Enrico Letta commenta così il derby farsa tra Salernitana e Nocerina (Lega Pro Prima divisione), sospeso dopo solo 21 minuti di gioco. "Sono episodi che hanno un effetto drammatico nei confronti dei valori che lo sport trasmette - afferma il premier al Coni -. La legge sugli stadi? Sarà pronta entro gennaio".

All'Arechi i giocatori ospiti non vogliono neppure scendere in campo a causa delle minacce ricevute dai propri tifosi, ai quali la trasferta a Salerno è stata vietata. Con 40 minuti di ritardo sulla tabella di marcia la Nocerina sceglie di giocare, ma il dietrofront è solo un'illusione: nel primo minuto, infatti, il tecnico Fontana effettua tutti e tre i cambi a sua disposizione. Poi in rapida successione cinque calciatori rossoneri lasciano il campo per infortunio, costringendo il direttore di gara al triplice fischio.Letta, presente al Consiglio Nazionale del Coni, fa poi il punto sullo sport italiano in generale, parlando anche delle Olimpiadi 2024: "Dobbiamo trasformare questa legislatura iniziata un po' zoppicante in una legislatura costituente per lo sport italiano - dice il Presidente del Consiglio -. Sarà possibile anche grazie al fatto che il governo non è di parte ma di larghe intese". "Facciamo che questa arretratezza normativa in tanti campi possa trovare una legislatura costituente - aggiunge -. Lo dobbiamo ai nostri figli e al nostro paese che ha una tradizione sportiva straordinaria. Sono impegnato in prima persona per le Olimpiadi in Italia, è un obiettivo alla nostra portata ed è una partita che dobbiamo giocare. Dobbiamo avere ambizioni alte, che sono alla nostra portata".



Pansa: "Queste cose non devono succedere"

"Il modello di sport che ho in mente è diverso. Lì il campo di gioco è stato trasformato in un' arena in cui poteva accadere di tutto; queste cose non c'entrano nulla con lo sport e non devono succedere". Così il capo della polizia Alessandro Pansa sul derby Salernitana-Nocerina.