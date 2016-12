Tgcom24 >

Rossoneri assediati fino a mezzanotte: Kakà e Abbiati firmano la tregua 23 novembre 2013 Rossoneri assediati fino a mezzanotte: Kakà e Abbiati firmano la tregua Dopo il 90' minacce e insulti, tensione ai box fuori da San Siro. Polizia in allerta. Lo sfogo di Galliani Tweet google 0 Invia ad un amico

19:38 - Atmosfera pesante, a San Siro, prima, durante e soprattutto dopo Milan-Genoa. Nel momento in cui la squadra è entrata in campo per il riscaldamento, la Curva Sud Milano ha esposto vari striscioni. Dopo il rigore di Gilardino atmosfera pesante, fischi per tutto il secondo tempo e contestazione finale Tensione ai box fuori dallo stadio. Polizia in allerta, giocatori assediati dagli ultras. Una notte lunga e difficile con uana certezza: Allegri resta al suo posto.

ORE 20,45 - La contestazione della Curva Sud è proseguita con altri quattro striscioni esposti, questa volta per oltre dieci minuti, subito dopo il gol del Genoa, che all'8' ha replicato al vantaggio rossonero segnato da Kaka' al 4'. ''Mentre consumate i vostri giochi di potere ridate al Milan il blasone che deve avere'', è il testo dello striscione srotolato al centro della curva, riferito evidentemente al dualismo societario. ''E finita la nostra pazienza, fuori i coglioni giocatori, mister e dirigenza'', ''Mai un Milan così disastroso la nostra storia avete infangato'', ''False promesse, prese per il culo... la pazienza è finita pietà per nessuno'', c'era scritto sugli altri tre lenzuoli esposti dalla Curva.



ORE 21,50 - Nuovi striscioni apparsi in Sud: "Gli anni d'oro del grande Milan, gli anni di Zapata e Constant" e poi "Constant: al posto di fare il pagliaccio arrogante, rispetta chi paga per vederti giocare in modo imbarazzante". Anche Allegri nel mirino degli ultras: "Mister, per come gioca la squadra c'è poco da stare allegri". Il secondo tempo è stato vissuto in una atmosfera irreale: fischi, cori contro tutti i rossoneri, gli sguardi allibiti di Allegri e Galliani, di Kakà. E al novantesimo, la contestazione è salita ai massimi livelli: l'1-1 col Genoa in dieci è la condanna.

ORE 22,40 - Gli insulti e le minacce finali ("ci vediamo fuori dallo stadio"). E fuori dal box di San Siro, polizia in allerta per presidiare la zona, con qualche centinaio di ultras che aspettano l'uscita dei rossoneri. Intorno alle 23,40 i giocatori del Milan sono ancora dentro lo stadio, impossibilitati a uscire per questioni di ordine pubblico. Vittime di un vero e proprio assedio da parte di 400 ultras.

ORE 23,30 - I giocatori del Milan sono ancora dentro lo stadio. Balotelli vorrebbe uscire da solo a parlare coi tifosi: la Polizia lo ferma. Intanto Galliani telefona a Berlusconi, e la linea è precisa: Allegri resta al suo posto, martedì si gioca Celtic-Milan.

ORE 23,40 - Kakà e Abbiati decidono di andare dai tifosi: il capitano del Milan e il campione. Il colloquio dei due coi tifosi è breve, ma vengono ascoltati e li convincono Un applauso sancisce la fine del colloquio: i due rossoneri hanno convinto gli ultras a desistere dalle minacce e dall'assedio.

ORE 24,00 - La tensione si stempera: i tifosi lasciano il presidio. I giocatori possono uscire.



LO SFOGO DI GALLIANI

Adriano Galliani ha parlato ai microfoni di Milan Channel, ecco le sue parole:

"Non abbiamo subito un tiro in porta, se Balotelli avesse segnato avremmo vinto la gara. Quella è stata la chiave, poi abbiamo attaccato attaccato attaccato, ma il pallone non è mai entrato. Dobbiamo andare avanti, nota positiva della serata è la prestazione di Kakà: è un ragazzo fantastico. Gira così, speriamo cambi presto.

"Lunedì partiamo per andare a Glasgow, Muntari è stirato. Mexes ha avuto un problema all'occhio, si è andato a fare controllare. E' una cosa stranissima: chiamiamola un'infezione all'occhio. Non credo ci sarà a Glasgow. Non è assolutamente nulla di simile al problema che ebbe Gattuso.

"Curva Sud? Non parlo della Curva. Ci giochiamo tantissimo in Champions. Adesso al Barcellona mancano alcuni giocatori importanti, dovremmo guardare pure la gara di Amsterdam. Queste stagioni sono capitate a tutte. La gente ricorda la storia: questo Milan l'ha fatto Silvio Berlusconi che l'ha presa in un'aula di tribunale. Il Napoli non era in Champions lo scorso anno, quest'anno la Fiorentina gioca in Europa League. Non è che gli altri quando gli è successo sono morti. Il Milan ha 115 anni e poi inizierà il 116esimo.

"La vita è più lunga, è capitato a tutti, non drammatizziamo. Dobbiamo vedere le Champions vinte e le finali giocati. Si può sempre rimediare, arriviamo da un primo, secondo e terzo posto. Chiedo ai tifosi di non drammatizzare. El Shaarawy? Inutile parlare degli infortunati, la gente guarda la classifica. A me non piace avere e dare degli alibi. Abbiamo un punto in meno dello scorso anno. Lo ripeto assolutamente: tutto va misurato in un arco temporale che è più lungo di un anno.

Il Milan di Silvio Berlusconi ha vinto 26 trofei, il Milan ha vinto tanto. L'Inter è partita dal nono posto e c'è ancora. Balotelli? I rigori li calcia peggio di prima. Bisogna rialzare la testa ed essere orgogliosi di questo Milan".