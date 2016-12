Rossi-Balotelli finalmente insieme

14:13 - Nessuno se l'è mai chiesto davvero. Ma adesso che saranno finalmente insieme, incollati l'uno all'altro per sorreggere gli azzurri al Mondiale, capiremo chi dei due è il più spietato. Rossi e Balotelli diversamente italiani, all'apparenza opposti. Per colpa della sorte non si erano mai attratti: lontani alle origini (il figlio dall'Africa complicata, e il figlio dall'America ricca) e lontani nella loro avventura inglese (in tempi diversi uno al Manchester City, l'altro allo United).

Traiettorie imprevedibili e a volte brutali (come il triplice intervento al ginocchio destro del ragazzo del New Jersey) li hanno nascosti l'uno all'altro per molti anni. Settantasette minuti di nazionale insieme, a parte quell'unico precedente dall’inizio: Romania-Italia di 3 anni fa. E' stato bello finché è durato. E adesso Prandelli ci può riprovare. Sono la coppia "meno bella" del mondo: il pallido e il nero, il piccolo e il gigante, il principe e il pirata. Ma è una coppia da sogno. Perché insieme si completano e si scambiano, diventando imprevedibili. Rossi può essere Super, Mario un altro Pepito. Il buono è senza pietà, e il cattivo è fragile. I ruoli si invertono, i luoghi comuni crollano. Rossi e Balotelli sono identici: due grandi campioni, finalmente insieme, nella stessa maglia. Con lo stesso obiettivo: stasera la Nigeria. E a giugno la Coppa del Mondo.