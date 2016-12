Ronaldo molesta Neymar al telefono 

15:23 - Ronaldo in versione molestatore telefonico. Dall'altra parte un malcapitato Neymar. Tutto per scherzo ovviamente, o meglio, tutto per pubblicità, con i due protagonisti impegnati in una campagna promozionale per una società di telecomunicazioni. Spot però considerato diseducativo dalle autorità brasiliane e perciò censurato nel Paese. Una misura da molti considerata eccessiva per una pubblicità in cui Ronie si lancia in una serie di improbabili ma divertenti gag.