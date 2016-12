Ronaldo e le scuse di Blatter: "Ma io non ho telefono" 

20:16 - Cristiano Ronaldo ha ritirato il premio Di Stefano, che ogni anno celebra il miglior calciatore della Liga. Ronaldo è stato il migliore del 2013, davanti a Lionel Messi. “Sono molto felice e onorato. Ho visto i filmati di Di Stefano, quando giocava: lui sì era un autentico fenomeno”.

Inevitabile poi passare al Pallone d’oro: il 13 dicembre la Fifa diramerà la lista dei tre candidati rimasti in lizza (scontato: Ronaldo, Ribery e Messi, difficile Ibrahimovic), alle polemiche con Blatter e alle scuse telefoniche che lo stesso numero uno della Fifa ha inviato a Cristiano Ronaldo, dopo aver attaccato a più riprese.

“La telefonata di Blatter? Francamente non ho il telefono, e la mia segretaria non mi ha passato nessuna chiamata da parte di Blatter”. Non manca certo il buonumore a Ronaldo e la voglia di mandare messaggi un po’ così al presidente della Fifa, provocazione per provocazione, fa sempre un certo effetto. Poi si sa, il Pallone d’oro sarà lui. Lo vogliono tutti. Tranne Blatter.