Ronaldo, 69 gol nel 2013. Messi 45. Ribery soltanto 22

16:04 - Niente a che vedere coi 91 gol di Lionel Messi nel 2012, primato assoluto nella storia del calcio europeo e –diciamo- dev’essere complicato fare di più. Ma anche così, con 69 gol, Cristiano Ronaldo ha il diritto-dovere di sentirsi il “re del gol” in Europa per il 2013. Garanzia (assoluta?) per garantirsi anche quel Pallone d’oro che il 13 gennaio sarà consegnato dalla Fifa a chi di dovere. Cristiano, appunto, più di Ribery e Messi.

Dunque, il portoghese re del gol, quanti ne ha segnati fra Liga (38), Champions League (15) e Coppa del Re (6) e Nazionale (10). Al secondo posto della classifica d’Europa ecco Zlatan Ibrahimovic (47) e subito dietro Lionel Messi (45): l’argentino nel 2013 ha vissuto parecchie settimane ai margini per infortunio, e infortunato lo è ancora.

La classifica dei primi dieci, dopo il podio: Luis Suarez 42, Edinson Cavani 41, Robert Lewandowski 39, Diego Costa 36, Jackson Martinez 33, Robin Van Persie 31 e il Kun Aguero decimo con 30 reti. E il terzo candidato al Pallone d’oro, Ribery? Lontano da tutti, con 22 gol soltanto. Vabbé, lui si sente in diritto di reclamare il Pallone d’oro per aver vinto tanto (tutto) con Bayern di Monaco. Ma ha segnato un terzo dei gol di Ronaldo. Troppo poco.

E a corredo di questo primato, Ronaldo ha detto: "Nel 2014 farò ancora meglio".