11:23 - Quando Ronaldinho ha la palla tra i piedi (e non solo), lo spettacolo è garantito. Soprattutto durante gli allenamenti. A dispetto dei 34 anni suonati, l'ex stella rossonera mostra ancora una classe cristallina. Per informazioni chiedere ai compagni dell'Atlético Mineiro, che assistono spesso ai numeri di Dinho a bocca aperta. Vedere per credere.