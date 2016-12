Romania, Mutu paragona il ct a Mr Bean: cacciato dalla Nazionale 

23:41 - Adrian Mutu ne ha combinata un'altra delle sue. L'attaccante romeno, ora in forza all'Ajaccio in Ligue 1, per protestare contro la mancata convocazione per i playoff Mondiali contro la Grecia ha paragonato il ct Victor Piturca a Mr Bean postando su facebook un fotomontaggio tutto da ridere. Cosa che non è piaciuta alla federazione romena che lo ha stangato: non sarà mai più convocato in nazionale. E il giocatore è stato informato tramite una lettera.

Si conclude così con 77 presenze e 35 gol l'avventura del bomber con la Romania.