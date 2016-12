Roma, Wang Jianlin tra Picasso e Totti: un comunista collezionista d'arte

12:41 - Innamorato delle opere d'arte e grande collezionista. Wang Jianlin, l'imprenditore cinese interessato ad entrare nel pacchetto azionario della Roma, lo scorso 6 novembre ha acquistato all'asta un Picasso per 28,2 mln di dollari, una cifra tre volte superiore alla quotazione iniziale. Uomo dalla infinita disponibilità economica, Wang, classe 1954, ha servito nell'Esercito Popolare di Liberazione e nel 1976 si è iscritto al partito comunista cinese.

Attualmente Wang Jianlin è il presidente della Dalian Wanda Group, la più grande impresa immobiliare della Cina e recentemente con l'acquisto della AMC Entertainment Holdings per 2.6 miliardi di dollari è diventato il più grande gestore di sale cinema al mondo. Ha servito nell'Esercito Popolare di Liberazione dal 1970 al 1986.



Si è laureato invece alla Università di Liaoning nel 1986 e nello stesso anni ha cominciato a lavorare nell'ufficio amministrativo del distretto di Xigang come amministratore d'ufficio nella città di Dalian. La sua carriera nell'edilizia ha avuto avvio nel 1989 diventando il direttore generale della Xigang Residential Development Company. Nel 1992 è diventato manager generale del Gruppo Edile Dalian Wanda e nell'anno successivo presidente e direttore generale. Dal 2009 ha ricoperto la carica di manager generale e direttore della Jiangnan Water Co., una compagnia del Jiangsu.



Wang si iscrisse al Partito Comunista Cinese nel 1976 e ha ricoperto il ruolo di deputato nel diciassettesimo Congresso del Partito Comunista Cinese. Attualmente ricopre la carica di vicepresidente della All-China Federation Industry and Commerce.