Roma, Totti: "Vestirò questa maglia ancora tanti anni"

18:48 - Quella attuale non sarà l'ultima maglia della Roma per Francesco Totti. Il capitano giallorosso ha infatti suggellato il nuovo rapporto che legherà lui e la società giallorossa alla Nike per le prossime dieci stagioni: "Ho ancora tanti anni per vestire questa maglia. Per me i romani sono una famiglia". La prima divisa sarà tradizionalmente rossa con bordi gialli sulle maniche, mentre la seconda sarà bianca con una banda diagonale giallorossa.

La presentazione delle nuove divise è stata blindatissima e riservata ai grossisti, ma Francesco Totti ha avuto modo di parlare di diversi temi e della sua carriera giallorossa: "Da bambino ammiravo i campioni del Real Madrid, ma sognavo di essere il capitano della Roma. Per questo aver segnato al Bernabeu con questa maglia è stato meraviglioso". Nelle diverse tappe ricordate anche il cucchiaio ad Olanda-Belgio 2000: "Era una promessa fatta a Maldini in allenamento - ha svelato -. E' un gesto che sento mio". Infine il momento più bello, lo scudetto del 2001: "E' un sogno che si è avverato. Roma è diversa da tutte le altre. Per me i romani e i romanisti non sono né tifosi né amici, sono tutti fratelli".