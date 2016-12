Roma, Totti verso il rientro contro il Milan 

11:30 - Tutto ok per Francesco Totti: il capitano giallorosso è stato visitato oggi a Villa Stuart dal professor Mariani e gli esami a cui è stato sottoposto hanno evidenziato la perfetta guarigione dall'infortunio patito contro il Napoli. A partire da domani Totti svolgerà quindi un programma di lavoro tecnico-atletico mirato ad un graduale inserimento in gruppo. L'obiettivo più probabile è quello di un ritorno in campo il 16 dicembre contro il Milan.