Roma, Totti sta migliorando ma può tornare anche nel 2014

10:15 - Il miglioramento c'è, ma non è ancora tale da poterlo riavere presto in campo. Non rivedremo, quindi, presto Francesco Totti. La lesione muscolare è ancora ben evidente e il capitano della Roma rimettere piede sul terreno di gioco o a dicembre (8 -16 contro Fiorentina o Milan rispettivamente) oppure nel 2014. Ieri nuovo consulto a Villa Stuart che ha sì evidenziato i miglioramenti ma ha anche messo in evidenza che il lavoro da fare è tanto.

Buone condizioni generali che dovranno essere rivalutate tra qualche tempo, come recita il comunicato stampa diffuso dalla società giallorossa: "Francesco Totti ha effettuato oggi a Villa Stuart una ecografia di controllo che ha dato esito rassicurante. Il calciatore continuerà il percorso riabilitativo e sarà nuovamente visitato tra 7/10 giorni".

Intanto a Trigoria, dove sono previsti due giorni di riposo con la ripresa fissata per mercoledì, si stanno valutando anche le condizioni mediche di Benatia che ha un problema al polpaccio sinistro, residuo del match contro il Chievo Verona. Buone notizie, invece, per Mattia Destro che torna ad allenarsi con i compagni di squadra.