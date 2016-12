Roma, Totti non si allena e spaventa i giallorossi

17:44 - La Roma si è allenata in vista della delicata sfida dell'Olimpico contro il Napoli, ma è scattato l'allarme Francesco Totti. Il capitano giallorosso, infatti, non ha partecipato alla seduta pomeridiana e ha svolto lavoro differenziato in palestra e sul campo B, in compagnia di Gervinho, ritornato dagli impegni con la Nazionale. L'ambiente romanista predica fiducia ma è inevitabile che la paura di non vedere Totti in campo contro il Napoli sia alta.

Il capitano giallorosso spera di esserci nella sfida di venerdì e Garcia è sicuro di poter recuperare il giocatore simbolo della sua Roma, per la partita più importante della stagione. Nessun problema, invece, per quanto riguarda il recupero di Maicon. Il brasiliano si è allenato con il gruppo e sarà sicuramente arruolabile per la gara con i partenopei.