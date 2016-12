Roma: Totti migliora, Gervinho è già disponibile

20:16 - Buone notizie per Garcia. L'allenatore francese avrà a disposizione dopo più di un mese d'assenza Gervinho, infortunatosi al bicipite femorale durante la gara vinta contro il Napoli. Ottimi riscontri anche da Francesco Totti. Il capitano giallorosso si è sottoposto a degli esami medici con il Professor Mariani e i controlli hanno evidenziato un miglioramento delle condizioni fisiche del giocatore che da domani aumenterài carichi di lavoro.

Il capitano giallorosso, come Gervinho, è assente dalla partita casalinga contro i partenopei. Per lui sono previsti nuovi accertamenti tra 7 giorni, ma la sensazione è positiva e i tempi di recupero potrebbero essere più veloci di quelli previsti inizialmente per metà dicembre.

La punta ivoriana invece è già tornata in campo nella sfida valevole per la qualificazione mondiale tra gli Elefanti e il Senegal, giocando 80 minuti. Probabile quindi che Garcia lo rilanci subito dal primo minuto domenica all'Olimpico contro il Cagliari.