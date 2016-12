Roma, Totti: "Auguro a Buffon di arrivare secondo"

23:53 - Alla vigilia del match col Catania, Totti traccia un bilancio del 2013: "I primi sei mesi sono stati brutti mentre un inizio di campionato così lo volevamo un po' tutti. Speriamo di continuare in questo modo anche nel 2014". L'augurio in vista del Natale: "Vorrei fare uno grande regalo ai tifosi, che lo meritano più di tutti. Sto ritrovando la condizione, devo riprendere da dove ho lasciato". Messaggio a Buffon: "Gli auguro di arrivare secondo".

Il capitano giallorosso è ormai guarito dal guaio muscolare e domenica partirà titolare: "Ora sto bene, sto ritrovando la condizione migliore, è normale che non sono al 100% perché non sono bionico - spiega attraverso Roma Channel -. L'importante è che l'infortunio sia stato messo da parte e accantonato, ora devo riprendere da dove ho lasciato".



In vista del big match del 5 gennaio contro la Juventus a Torino, Totti ricorda scherzando che "la Befana non porta sempre bene alla Roma, di questo anticipo siamo stati tutti contenti. Il 5 gennaio sarà una partita importante e significativa, sia per noi che per loro. Giochiamo un secondo derby ma anche se dovesse andare male non sarebbe finito il campionato".



Messaggio a Buffon: "Difficilmente arrivarò al 5 gennaio appesantito perché ho un programma molto rigido da rispettare. Auguro a Buffon un buon Natale e gli auguro di arrivare secondo. E poi da amico gli auguro che possa vivere tutte le gioie più belle possibili nel calcio, lui si merita il meglio, ho condiviso tanto con Gigi e per questo sono fiero di averlo come amico".