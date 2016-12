Roma, senza Totti è anemia da gol

17:29 - Terzo pareggio consecutivo e prima partita senza segnare. La Roma, così, ha lasciato per la prima volta in stagione il primato in classifica e nonostante le statistiche da urlo (19 angoli) e i miracoli di Avramov, le campanelle d'allarme hanno cominciato a suonare. La verità è una sola: manca tremendamente Totti. L'unico in grado di cambiare il copione con i colpi di genio per sé e per i compagni. Senza di lui, infatti, la media-gol è crollata.

Il problema, se così vogliamo chiamarlo, è certamente più ampio ma non può non essere analizzato a partire proprio dall'assenza del capitano giallorosso. Fino all'infortunio subito col Napoli la Roma aveva infilato con lui in campo la striscia di sette vittorie consecutive, continuata sì, ma sporcando decisamente la vena realizzativa. Nelle sette gare con Totti (37 anni) tra i protagonisti la Roma di Garcia non ha mai segnato meno di due gol, poi il lento declino: dai gol solo su calcio piazzato contro il Napoli, al timbro solitario contro Udinese, Chievo, Torino e Sassuolo, fino al tabellino in bianco contro il Cagliari. Segno che manca qualcosa, quel tocco decisivo dalla trequarti in su. Il colpo di genio.A preoccupare però l'ambiente giallorosso non può essere solo questo. Al fischio finale del match contro il Cagliari, Strootman si è piegato sulle gambe ormai sfinito; Benatia ha lasciato il campo con problemi al polpaccio; Ljajic e Florenzi sono apparsi affaticati. Il serbatoio sembra in riserva dopo l'inizio a tutto gas. Questo, forse, preoccupa anche più dell'assenza - quasi finita - di Totti.