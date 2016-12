Roma sempre più "magica": Lotito svela il segreto

18:41 - D'ora in poi "A Maggica" non sarà più solo un soprannome per la Roma. Merito di Rudi Garcia e dei suoi "dipendenti" magici, appunto. Secondo quanto riportato da Retenews24, il presidente della Lazio, Claudio Lotito, avrebbe scoperto il segreto dei successi giallorossi: una serie di maghi e chiaroveggenti "che lavorano tra Trigoria e l'Olimpico per fare vincere la Roma". Un segreto svelato anche al Napoli con una telefonata a De Laurentiis.

Sempre secondo il portale Lotito avrebbe chiamato De Laurentiis per spiegargli la sconfitta: "Lo sai perché avete perso? I maghi di Pallotta hanno suggerito di far alzare Maradona dagli spalti a fine primo tempo per eliminare gli influssi negativi...". E il gol di Pjanic su punizione è arrivato quando il Pibe de Oro ha preso l'uscita. Una convinzione quella del presidente della Lazio ripetuta ogni giorno a Formello alla sua squadra. I migliori acquisti della Roma di Pallotta non sarebbero dunque Strootman, Ljajic, Gervinho o Benatia, bensì i 5 maghi di professione. Manca solo il "pallone" di cristallo, poi si potrebbe anche giocare a quidditch.