Roma, Rudi Garcia "Ora è meglio essere secondi"

15:50 - La Roma riparte da Bergamo contro l'Atalanta dopo il terzo pareggio di fila e il sorpasso della Juve. "Abbiamo perso il primo posto, ma non è quello il nostro obiettivo. Comunque non abbiamo perso la nostra ambizione - ha detto Rudi Garcia - La testa della classifica era meritata, ma noi puntiamo a tornare in Europa. Forse è meglio essere secondi, anche per l'ambiente. Siamo più tranquilli, non si sente più nominare la parola scudetto".

Garcia non vuole sentir parlare di Roma in calo. "Abbiamo vinto 10 partite, ne abbiamo pareggiate tre, non abbiamo ancora perso e abbiamo la difesa migliore d'Europa - ha proseguito Garcia nella conferenza stampa in vista dell'impegno di campionato - Sicuramente possiamo migliorare, ma sono tranquillo, ho totale fiducia nei miei ragazzi. Abbiamo ancora tanta fame e i giocatori sono motivati come del resto lo sono io". Sulla sfida contro l'Atalanta: "Storicamente è una piazza difficile. Per me è un po' come prima di andare a Udine, perché l'Atalanta è una squadra che gioca bene in casa e ha sempre fatto risultato. Dovremo fare il nostro gioco e andremo come sempre per vincere, non per altro. L'ordine pubblico? Il calcio deve essere una festa e i tifosi allo stadio devono sostenere la propria squadra, non altro. Mi hanno detto della rivalità tra romanisti e atalantini, ma in tutti gli stadi del mondo deve esserci rispetto per gli avversari. Dobbiamo poter andare allo stadio con i bambini. Mi aspetto un comportamento responsabile e intelligente da parte di entrambe le tifoserie".



Sulle parole d'elogio del presidente Pallotta: "Non mi mettono alcuna pressione, anzi, rappresentano una motivazione in più. Io il Ferguson della Roma? E' un onore sentirlo parlare così, mi invoglia a dare di più, anche se conosco bene la legge del calcio, è normale essere legati ai risultati".