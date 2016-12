Roma, rabbia Garcia: "Il fallo di mano di Canini era rigore"

10:37 - Il pari in extremis a Bergamo ha lasciato l'amaro in bocca a Rudi Garcia, che reclama un calcio di rigore. "Tutto lo stadio l'ha visto, il fallo di mano in area di Canini era netto - ha spiegato il tecnico giallorosso -. E' così, succede, succede un po' troppo per noi ma succede". Poi una battuta sull'assenza di Totti: "Speriamo torni presto, quando una squadra ha un fuoriclasse è meglio che stia in campo".

Con l'Atalanta la prestazione della Roma non è stata certamente delle più brillanti. Garcia lo sa, ma è convinto che la sua squadra poteva portare a casa tre punti: "Abbiamo giocato solo l'ultima mezz'ora ma lo abbiamo fatto alla grande, per me meritavamo di vincere, la prima ora non avevamo abbastanza movimenti, l'Atalanta non era pericolosa ma neanche noi, quello è il problema".



La sveglia ai giallorossi l'ha data l'ingresso di Pjanic, che il francese ha deciso di non far giocare dal primo minuto. "Miralem ieri ha stoppato l'allenamento per un problema muscolare e non poteva iniziare la partita, anche Mattia Destro ha avuto lo stesso problema: il calcio è così, ci sono parametri che ti fanno cambiare la squadra, ma devo dire che Bradley e Marquinho meritavano di giocare perché hanno fatto una settimana molto buona".



Ad ogni modo, Garcia è ottimista e non si abbatte dopo il quarto pareggio: "Dobbiamo giocare tutte le partite come l'ultima mezz'ora, questo è importante da capire per i giocatori, così non avremo bisogno ne della sfortuna avuta nel gol subito e ne se l'arbitro sbaglia, se giochiamo come l'ultima mezz'ora non avremo bisogno solo di niente, ma dipenderà tutto da noi". Infine la questione infortunii. "Spero che Totti e Destro ritornino presto, anche se possiamo giocare bene anche senza il capitano, lo abbiamo dimostrato anche nelle scorse partite", ha concluso Garcia.