Roma prima, anche in Europa 

19:15 - Il fattore-primato, a questo punto, varca i confini. La Roma è la prima squadra nei campionati d'Europa. Meglio di Barcellona e Bayern, di Arsenal e Paris St Germain, per dire gli squadroni che comandano le classifiche di Liga, Bundes, Premier e Ligue 1. Non c'è traccia di difetto, di punti persi, di mancanza di qualcosa. Rudi Garcia, celebrato e osannato a Parigi così come a Roma, può essere fiero; e pensare che lo scudetto, sì...

Veniamo ai dettagli. La Roma vanta 8 vittorie in 8 partite, media di 3 punti a gara; gol fatti 22, subiti 1 soltanto. E dopo la batosta-Juve di Firenze vanta 5 punti di vantaggio sulle seconde (Juve e Napoli).

Il Bayern campione d'Europa, procediamo in senso di regalità 2013, dopo 9 partite conta 23 punti, frutto di 7 vittorie e 2 pareggi, media di 2,55 punti/gara, I gol fatti sono 19, quelli subiti sono 4. E quella del Bayern, fra le grandi, è la difesa migliore d'Europa (dopo la Roma, ovviamente). In classifica, bavaresi un punto sopra il Borussia Dortmund.

Eccoci al Barcellona. Dopo 9 turni, 8 vittorie e un pareggio, pari a 25 punti (media di 2,77 punti-gara). I gol del Barca sono più di quelli segnati dalla Roma (28), ma la difesa del blaugrana ha già subito 6 reti. In classifica, il Barca precede di 1 punto l'Atletico Madrid.

Finiamo col Paris St Germain, che dopo 10 giornate comanda il campionato francese con 24 punti, 7 vittorie e 3 pareggi, media 2,40 punti/gara. Gol fatti 18, subiti 5. E vantaggio di 2 punti sul Monaco di Ranieri, secondo in classifica.

Poi l'Arsenal, al comando della Premier. 19 punti dopo 8 partite (2,37 punti/gara) con 18 reti fatte e 9 al passivo. Il vantaggio sulle seconde (Chelsea e Liverpool) è di 2 punti.

Davvero nesuno come la Roma.