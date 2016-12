Roma, Pjanic: "Restiamo in alto fino alla fine"

10:29 - Festa di Natale anticipata per la Roma di Rudi Garcia. Dopo l'esaltante inizio di stagione i giallorossi sono candidati a ruolo di anti-Juve e Miralem Pjanic non si nasconde: "I bianconeri vanno forte e non sarà facile tenere il loro ritmo - ha spiegato -. Noi però vogliamo continuare a restare in alto fino alla fine". Dopo la Fiorentina, il Milan: "Spiace non esserci (squalificato), ma faremo una grande partita. Scudetto? Ci proveremo".

PJANIC: "RESTIAMO IN ALTO FINO ALLA FINE"

"Con la Fiorentina ci siamo divertiti, abbiamo giocato bene, con qualità, e la cosa importante è che abbiamo preso i tre punti e inviato un bel messaggio agli altri. Noi l'anti-Juve? Seguire il loro ritmo non è facile, stanno facendo un campionato straordinario, ma noi vogliamo continuare a fare bene. Voglia di rimanere fino alla fine in alto". Così Miralem Pjanic all'arrivo al Macro, nel quartiere Testaccio, per la serata di Natale organizzata dalla Roma. Il centrocampista giallorosso sarà squalificato per la prossima gara di campionato che la squadra di Garcia giocherà a San Siro. "Mi dispiace non esserci contro il Milan, ma sono sicuro che i miei compagni faranno una grande partita - ha aggiunto il bosniaco - Più facile la Bosnia agli ottavi del Mondiale o la Roma che vince lo scudetto? Spero tutte e due. Voglio vincere con la Roma e andare avanti con la nazionale".

LJAJIC: "KAKA' IL MIO IDOLO, SARA' UN ONORE INCONTRARLO"

A proposito di Milan-Roma, un protagonista sarà sicuramente Adem Ljajic dopo un'estate passata tra i rossoneri e i giallorossi: "Erano solo chiacchiere di mercato. Io ho sempre parlato solo con la Fiorentina e poi con la Roma. Sono molto contento di aver scelto i giallorossi e ogni giorno sto sempre meglio. Mi sto ambientando bene, voglio rimanere qui a lungo e vincere con la Roma". A San Siro però ci sarà lo scontro con il suo idolo Kakà: "Sarà un piacere giocare contro di lui e incontrarlo di persona. Spero di scambiare la mia maglia con la sua". Qualcosa però Ljajic deve migliorarla: "Nelle ultime partite ho sbagliato troppo sottoporta, ma sto migliorando. Lavoro duro in allenamento e mi manca un po' di fortuna, ma migliorerò". Scudetto: "Possiamo vincerlo, ma dobbiamo pensare gara dopo gara".

FLORENZI: "PENSIAMO GIA' AL MILAN"

La Roma dovrà confermare di aver messo definitivamente alle spalle il periodo di flessione caratterizzato dai quattro pareggi consecutivi. "Abbiamo trovato delle difficoltà, e anche un po' di sfortuna che non ci ha permesso di chiudere certe partite e quindi sono venuti meno i risultati - ha ricordato Alessandro Florenzi - Ma domenica con la Fiorentina abbiamo fatto una grande vittoria contro una diretta concorrente per la corsa alla Champions, che resta il nostro obiettivo". E la testa ora è già a Milano: "Oggi abbiamo cominciato a preparare la sfida ai rossoneri per arrivare pronti - ha concluso il centrocampista - sarà una bella partita perché loro vogliono rialzarsi e sono una grande squadra. La Juventus? Ora pensiamo alle due sfide prima della sosta natalizia e poi la mente andrà allo scontro diretto di Torino" in programma il 5 gennaio alla ripresa del campionato.

BALDISSONI: "NIENTE MERCATO A GENNAIO"

Il direttore generale Mauro Baldissoni ha spiegato che la Roma non farà mercato a gennaio. "Credo di poter dire già ora che non faremo nulla a gennaio, non vogliamo toccare chimiche interne su cui l'allenatore conta molto. E' giusto che la gente sia felice, lavoriamo per la felicità della gente e non vogliamo che tenga freno all'entusiasmo, anzi vogliamo che lo mostri quando viene a vederci. Dobbiamo fare i nostri compiti e continuiamo a farli, siamo felici se la gente è felice, ma non siamo influenzati", ha detto alla festa di Natale giallorossa.