Roma, Pjanic: "Difficile senza Totti, manca il punto di riferimento" 

19:34 - Francesco Totti imprescindibile per Garcia e per i compagni di squadra. Il capitano rientrerà contro il Milan e con lui "si vedrà un'altra Roma". Parola di Miralem Pjanic: "Totti è speciale dunque non è facile giocare senza di lui" ha detto il bosniaco a Sky Sport24. "Quando manca giochiamo diversamente perché manca il giocatore più forte della squadra. Non si tratta di perdere sicurezza, solo che se non c'è viene meno il punto di riferimento".