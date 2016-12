Roma: Pallotta-Unicredit, guerra di comunicati

09:56 - Botta e risposta fra James Pallotta e Unicredit. A conferma che ai vertici dedlla Roma c'è molta tensione. Il numero uno giallorosso ha smentito l'interesse di partner cinesi ad entrare nel capitale della società: "Siamo costernati per l'imbarazzante diffusione di notizie false da parte di Unicredit. E' vergognoso e fa male a tutti. Chi è coinvolto in questa attività si senta responsabile per qualsiasi danno arrecato alla società. Forza Roma". In serata la risposta di Unicredit: che smentisce Pallotta: stiamo trattando. Momento difficilissmo.

Ecco la risposta di Unicredit. ''Con riferimento alle dichiarazioni rilasciate questo pomeriggio dal presidente della A.S. Roma, James Pallotta, su richiesta della Consob, UniCredit - è la dichiarazione del portavoce dell'istituto di credito – conferma che sono attualmente in corso discussioni con un investitore interessato a rilevare una quota della partecipazione detenuta dall'Istituto nella società che controlla la A.S. Roma''.

''UniCredit non intende commentare quanto affermato dal sig. Pallotta e si limita a sottolineare che, successivamente al comunicato diffuso la mattina di giovedì 21 novembre in conformità con le normative in materia di società quotate, nessuna ulteriore dichiarazione in merito è stata rilasciata da UniCredit''.