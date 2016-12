Roma, Pallotta: "Nuovi soci? Anche noi attendiamo notizie"

20:21 - Prima le indiscrezioni sull'ingresso di un socio cinese nella Roma, poi la parziale conferma di Unicredit ("C'è la disponibilità a valutare opportunità"). Ora è il turno di Pallotta, che commenta così la vicenda: "Non abbiamo alcuna comprensione speciale sulla volontà di Unicredit di vendere la sua quota nella Roma o le sue ragioni per un dialogo pubblico - dice il presidente giallorosso -. Attenderemo altre notizie per saperne di più...".

Pallotta ha espresso il suo parere sulla possibile cessione delle quote di Unicredit con alcune frasi pubblicate sul sito ufficiale della Roma: "Siamo fortunati ad essere i custodi di una grande organizzazione che attira gli interessi di persone che vorrebbero entrare a farne parte. Il nostro obiettivo come sempre è quello di perseguire ciò che è meglio per la Roma".