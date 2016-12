Roma, Pallotta: "Magia? Sì, anche stregoni e ciarlatani"

16:25 - Non si placa l'ironia in casa Roma sul presunto ricorso alla magia per vincere in campionato. Dopo le parole di Garcia, anche il presidente James Pallotta è intervenuto sull'argomento con tono scherzoso: "Hanno svelato il nostro segreto - scrive su Twitter -: abbiamo maghi, 4 stregoni, 3 veggenti, 2 ciarlatani e 1 giullare di corte". Le parole dell'americano mostrano tutto il buonumore in casa giallorossa dopo l'inizio da record.