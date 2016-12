Roma-Napoli si gioca venerdì 18 ottobre alle 20,45

10:21 - La scelta è fatta e l'avevamo anticipata già domenica nel tardo pomeriggio. La partita Roma-Napoli, prossimo turno di campionato, è stata anticipata a venerdì 18 ottobre, calcio d'inizio alle 20,45. Lo ha deciso il Prefetto di Roma, dopo aver consultato la Lega calcio e preso atto dell'accordo fra le due società. Col buonsenso di tutti, e un piccolo sforzo aggiunto, si è trovata la soluzione che non sconvolge il calendario del campionato.



L'ultimo passo, quello decisivo, lo ha fatto il Prefetto di Roma: per deliberare che Roma-Napoli del 19 ottobre, inizio ore 18, non si può disputare a causa di manifestazioni anti-Tav nella capitale. E ha così deciso l'anticipo, come indicato nelle ultime 24 ore: la Lega calcio ha indicato la data di svolgimento, dopo aver consultato le due società. E l'accordo l'hanno trovato Roma e Napoli. Il club giallorosso aveva indicato l'idea del venerdì, e Benitez si è detto d'accordo.

Questione risolta. Le idee per superare il no del Prefetto su Roma-Napoli il 19 ottobre, per problemi di ordine pubblico, avevano trovato varie ipotesi di soluzione, e tutte sbagliate o comunque discutibili. Dal rinvio al 18 dicembre (proteste di Garcia, la Roma sarebbe stata ferma tre settimane), all'anticipo il venerdì 18 (il Napoli lamentava le assenze dei suoi nazionali sudamericani), fino a date intermedie o addirittura all'inversione del campo (Napoli-Roma, il 19 ottobre, evento mai accaduto in serie A).

Da qui la decisione del Prefetto di rinviare il suo "no" alla partita, previsto giovedì scorso, onde evitare polemiche e tensioni inutili. E poi il lavoro di diplomazia della Lega e il buonsenso dei dirigenti di Roma e Napoli, nonché gli sforzi del club di De Laurentiis che ha saputo evitare le convocazioni di molti suoi giocatori per le gare della Nazionali, primo fra tutti Higuain, aprendo così le porte alla soluzione anticipo. Al tempo stesso la Roma si è attivata con Prandelli perché non impegni i giocatori giallorossi nella gara Italia-Armenia di martedì 15 ottobre.

Così si è risolto il problema tecnico del Napoli (e della Roma) e si è arrivati al compromesso di anticipare a venerdì 18 la gara dell'Olimpico. Adesso è ufficiale.