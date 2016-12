Roma-Napoli, Rudi Garcia: "Noi come la Juve di Platini"

23:58 - L'ottava vittoria di fila fa entrare la Roma nella storia: "Sono orgoglioso di aver raggiunto la Juve di Platini, un giocatore molto importante per me - spiega Garcia dopo la gara col Napoli -. Sono felice ma anche un po' deluso per gli infortuni (Totti e Gervinho, ndr)". Sullo scudetto: "Sarebbe importante fare lo sprint finale, vincendo le partite viene l'appetito. Ma la Roma da due stagioni non va in Europa e questo è l'obiettivo".

Il tecnico francese focalizza l'attenzione sul gruppo: "E' la nostra forza, la panchina segue gli undici titolari, non abbassiamo il livello quando uno entra e sarà importante per il futuro". Il match, non certo semplice, è stato risolto anche grazie agli episodi: "La partita forse è stata salvata da De Sanctis e da De Rossi, con quell'intervento sul tiro di Pandev, ma sono contento di aver trovato i gol su calci piazzati - spiega Garcia -. Quando una partita è dura è bene risolvere così come abbiamo fatto oggi. E' vero che siamo forti sul piano difensivo, è importante avere un'ottima difesa, ma sappiamo anche segnare, quasi tre gol a partita e questo è altrettanto importante".