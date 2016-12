Roma-Napoli: in tribuna forse anche Maradona

17:54 - Maradona potrebbe assistere alla sfida tra Roma e Napoli in programma venerdì prossimo all'Olimpico. Lo ha dichiarato nel corso di una trasmissione radiofonica di Radio Crc il legale in Italia dell'argentino, Angelo Pisani. Maradona, infatti, nei prossimi giorni sarà in Italia per ricevere un premio dalla Gazzetta dello Sport. "Il destino - ha detto Pisani - ha voluto che nello stesso giorno in cui Maradona verrà premiato si giocherà Roma-Napoli".

Il legale ha spiegato: "Diego si troverà a pochi metri dall'Olimpico e chissà se il Napoli non avrà sugli spalti un tifoso in più. Maradona si troverebbe per la prima volta nello stadio a tifare Napoli. Speriamo che davvero riuscirà ad esserci. Diego arriverà giovedì notte in Italia e se riusciremo, andremo all'Olimpico".



In merito alle vicende di Maradona con il fisco, Pisani ha ricordato: "Non ci sono questioni economiche da trattare a Milano per cui non ci sarà nulla da sequestrare e pignorare. Maradona è un cittadino libero. La causa è in corso ma abbiamo dimostrato che la violazione fiscale non c'è mai stata. Il tempo è il miglior giudice".