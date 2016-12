Roma-Napoli, il Prefetto rinvia la decisione 

15:59 - Il Prefetto di Roma ha rinviato a lunedì la decisione sullo spostamento della partita Roma-Napoli, in calendario sabato 19 ottobre alle ore 18, a causa di concomitanti manifestazioni nella capitale. Scelta non facile, soprattutto per le difficoltà di trovare una data accettabile: scelta, questa, che compete alla Lega calcio in accordo con Roma e Napoli. Il Prefetto doveva pronunciarsi entro stamane: ha preferito prendere tempo.

Il tema è in discussione da una settimana. La Prefettura di Roma non è in grado di garantire l'ordine pubblico per la giornata di sabato 19 ottobre a causa di manifestazioni anti-tav che assorbiranno le forze dell'ordine. E per la Lega calcio scovare una data accettabile per la disputa della supersfida è stato fin qui un grande problema: la soluzione sarebbe il rinvio a mercoledì 18 dicembre.

Due mesi di attesa, però, sono troppi. Dalla Roma è arrivata una indicazione: giocare venerdì 18 ottobre, ma questo non piace al Napoli, perché i giocatori sudamericani non sarebbero a disposizione. De Laurentiis, ieri, ha detto: giochiamo a mezzanotte di sabato 18 ottobre. Una idea-provocazione, ma detta non per scherzarci su. Una opzione aggiunta, indicata da esponenti della Lega: invertire il campo, ovvero far disputare Napoli-Roma il 19 ottobre, al San Paolo. Ma prima, la decisione del Prefetto.