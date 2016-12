Roma-Napoli, Benitez sfida Garcia: "Sfida verità" 

22:05 - Roma e Napoli scendono in campo. A Trigoria e a Castelvolturno, lunedì mattina riprendono gli allenamenti: Rudi Garcia e Rafa Benitez hanno poco tempo per collaudare la squadra al completo: soltanto mercoledì avranno tutti i giocatori a disposizione. Al Napoli grande attesa per il recupero di Higuain. Alla Roma, per Totti e De Rossi. Venerdì sera alle 20,45 all'Olimpico il match-verità. Il tutto esaurito al momento non è previsto.

QUI ROMA

Ripresa degli allenamenti prevista per lunedì alle 16. Rudi Garcia dopo due giorni di riposo e un allenamento “oscurato” venerdì pomeriggio, avrà modo di valutare le condizioni di Totti e De Rossi, che la scorsa settimana hanno lavorato poco (palestra) per recuperare da leggeri malanni muscolari.

Maicon è pronto a riprendere il suo posto. Il brasiliano ha superato i problemi fisici che lo hanno tenuto fermo due settimane.

Il dibattito su Francesco Totti e la Nazionale continua a essere in primo piano: fra i tifosi della Roma e tutti gli appassionati di calcio. Nella Roma, però, in questi giorni a livello dirigenziale si sta affrontando il tema-Garcia. Il tecnico, arrivato nella capitale con un contratto di due anni a 1,2 milioni a stagione, merita di più. E merita soprattutto l’attenzione di calciomercato perché a fine stagione qualche grande club straniero potrebbe “rubarlo” ai giallorossi. Ragione per la quale i dirigenti progettano un nuovo contratto, triennale, a 2,4 milioni a stagione.



QUI NAPOLI

Rafa Benitez, intervista all’Indipendent. “La sconfitta con l’Arsenal ci ha fatto capire come si deve giocare contro grandissime squadre. Ora ci attende la sfida con la Roma, l’unica squadra che sta sopra di noi. A Napoli i tifosi mi fermano per strada e io dico loro di sognare: la stagione è molto lunga, ma noi siamo pronti”.

Lunedì mattina la ripresa degli allenamenti: da verificare le condizioni di Higuain, soprattutto, candidato al rientro proprio per la gara con la Roma, venerdì. Lo staff di Benitez ha predisposto per i giocatori, lunedì e martedì, lavoro personalizzato.

I nazionali svizzeri Behrami, Inler e Dzemaili non torneranno lunedì, come previsto, dal ritiro della Nazionale svizzera, ma soltanto mercoledì. Il cittì Hitzfeld li ha tenuti in gruppo, per partecipare alla festa di martedì sera contro la Slovenia a Berna: la Svizzera si è qualificata per il Mondiale e a Berna sarà una passerella di gioia. Hitzfeld ha promesso a Benitez che non utilizzerà Behrami e Inler.