Roma-Napoli, Benitez: "Il rigore ha cambiato la partita"

23:57 - La prima sconfitta in campionato lascia un po' di amaro in bocca a Benitez, che recrimina un po' per le due occasioni sbagliate nel primo tempo da Pandev e Insigne ("Avremmo parlato di una partita diversa") e un po' per il rigore concesso alla Roma: "Tutti mi hanno detto che non c'era. Possiamo vedere 50 immagini così ogni match (in riferimento al contatto Borriello-Cannavaro, ndr), sarà il responsabile degli arbitri a dire se era rigore...".

Il tecnico analizza così l'andamento della partita: "Nei primi 20 minuti era difficile controllare la gara. Poi abbiamo fatto bene, meglio di loro fino a fine primo tempo. Nella ripresa mi è piaciuta la reazione della squadra, avevamo il controllo del match fino al rigore che ha cambiato tutto. Loro erano 11 dietro la palla e non era facile. E' difficile vincere qui, contro la Roma, se subisci un gol su punizione e poi uno su rigore". Per quanto riguarda l'esclusione di Higuain dai titolari, Rafa si assume ogni responsabilità: "Ho deciso io di non farlo giocare e di iniziare con Pandev".