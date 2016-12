Roma, Maicon: "A Bergamo si vedrà un'altra squadra"

16:19 - Maicon carica i compagni in vista della sfida con l'Atalanta. "Dobbiamo dimostrare la nostra forza dopo tre pareggi di fila, di cui due in casa. Non possiamo più lasciare punti per strada, ma stiamo lavorando alla grande e domani sarà un'altra Roma" dichiara il terzino brasiliano. In caso di mancato successo la capolista potrebbe scappare: "Juventus e Napoli hanno giocatori importanti, che fanno la differenza, ma il nostro obiettivo è arrivare in Europa".

"Bergamo è un campo difficile, ma stiamo preparando bene questa partita. Con tutto il rispetto per l'avversario, non possiamo non fare punti" sottolinea Maicon a Roma Channel. Punti importanti secondo alcuni sarebbero mancati a causa di alcune decisioni arbitrali, ma il giocatore carioca non vuole fare polemica: "Gli arbitri? Non ne parlo mai, preferisco capire cosa si può fare meglio. Tutti vanno in campo per fare al 100% il proprio lavoro, poi si può anche sbagliare".



L'esterno preferisce indicare due tra i segreti della grande partenza giallorossa, ovvero il tecnico Rudi Garcia ("E' un lavoratore instancabile, vuole sempre la precisione, il massimo. E' una qualità che hanno solo i vincenti") e l'apporto che arriva dagli spalti ("La tifoseria della Roma non ha eguali. Sono passato in tanti club, ma qui c'è un tifo particolare, più appassionato").

Forse anche per questo l'ex interista ha accettato senza tentennamenti la chiamata del club capitolino: "Sono venuto a Roma perchè volevo giocare e dimostrare di essere ancora al mio livello. La Roma mi ha dato l'opportunità di rinascere, ero in un momento difficile. Ora devo dimostrare il mio valore sul campo per ringraziare la fiducia della società".