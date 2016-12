Roma: lo scudetto vale 10 milioni 

16:03 - Bando alla scaramanzia, ecco il premio scudetto che la Roma dovrà pagare ai giocatori in caso di vittoria. Compare nella relazione finanziaria pubblicata nei giorni scorsi: il club ha previsto 4 milioni e 810mila euro di premio vittoria campionato solo per la prima squadra, e annesso premio qualificazione-Champions di 4 milioni e 900mila euro. Gratifiche anche per i dirigenti: 300mila euro lordi per il Ceo Zanzi in caso di qualificazione-Champions.

Dieci milioni di euro, da spartire fra i giocatori della rosa di prima squadra, nonchè allo staff tecnico di Rudi Garcia, il che significa - in media - 300mila euro a testa, qualcosa in meno. Tanto per fare un raffronto: la Juventus nel 2013 non ha pagato un vero e proprio premio scudetto, bensì per ciascun giocatore sono scattati una serie di bonus (individuali) intorno ai 200mila euro, versati in busta paga.