Roma, Juventus e Lazio: lunedì-boom in Borsa 

Seduta record per le tre società di calcio quotate: per tutte toccati i massimi del 2013

17:43 - Il calcio in Borsa. All’improvviso. Un po’ i risultati recentissimi (la Roma capoclassifica), un po’ gli scudetti della Juventus (che non hanno scaldato granché i valori, maggio 2012 e maggio 2013), un po’ chissà cosa la Lazio. Fatto è che questo lunedì 14 ottobre, nel suo piccolo, può passare agli allori della storia come il lunedì-boom delle tre società del calcio italiano quotate in Borsa.

Nel dettaglio. La Roma oggi a 1,19 euro per azione, segue una linea di ascesa che da gennaio segnala più 139 per cento. Dettagli e sostanza di un trend positivo che dall’ultima settimana di settembre, dopo un anno di linea piatta attorno a 0,50 euro, ha cominciato a prendere vigore: in venti giorni, il valore è aumentato di una volta e mezzo, con volumi elevati e con l’effetto-Garcia-primato che è senz’altro il traino. Nell’attesa di conti economici che vadano oltre i successi sportivi: che oggi ci sono, domani non si sa. E comunque contano.



La Juventus segue una scia che prescinde dall’attuale posizione in classifica: per capire, il titolo-Juve aveva meno appeal quando la squadra era al primo posto e vinceva due scudetti di fila. Paradossalmente, nel momento in cui la Juve ha lasciato il primato alla Roma (con l'1-1 a San Siro contro l’Inter), il titolo in Borsa ha cominciato a consolidarsi e nelle ultime sedute, a partire dalla scorsa settimana, da quota 0,20 è salito a quota 0,25, l’incremento del 15 per cento da inizio 2013 e con gli ultimi dati di bilancio (283 milioni di fatturato, passivo di 15 milioni rispetto ai 48 del 2012) a conforto di questo trend positivo.



La Lazio, infine. Più 23 per cento nella seduta di questo lunedì. Così, all’improvviso, la quota di 0,615 euro, la più alta dal gennaio 2012, senza un sostanziale motivo, perlomeno conosciuto. Forse guardando alla prospettiva, perché le ultime note di bilancio che risalgono a maggio scorso non erano affatto brillanti.

Non resta che attendere le prossime sedute di Borsa, e in questa attesa segnalare come sia venuta a galla, in queste ore, anche un’idea Inter quotata In Borsa. Ma sarebbe un’idea di Thohir (Moratti se l’è sempre negata), un progetto legato alla borsa di Giacarta perché in Indonesia la fame di calcio, anche fra gli investitori, è forte e anche ricca. Nel segno, comunque, di un’Inter che poi sarebbe esageratamente indonesiana.