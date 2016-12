Roma, i cinesi interessati al club giallorosso: Pallotta tratta con un nuovo socio

16:27 - Soldi cinesi per la Roma. L'indiscrezione arriva da Il Sole 24 Ore secondo cui un investitore cinese starebbe per entrare nel club giallorosso. Sul suo nome non vi sono certezze ma l'identikit potrebbe corrispondere a Wang Jianlin, presidente della Dalian Wanda Group, la più grande impresa immobiliare della Cina: con un patrimonio di 8.6 miliardi di dollari è l'uomo più ricco del Paese. Gli incontri con Pallotta e Unicredit sono avvenuti a New York.

A trattare l'operazione sarebbero i due soci attuali, Unicredit e gli azionisti americani. Secondo le indiscrezioni raccolte dal quotidiano economico, l'investitore cinese che recentemente con l’acquisto della Amc Entertainment Holdings per 2,6 miliardi di dollari è diventato anche il più grande gestore di sale cinema al mondo, potrebbe entrare tramite un aumento di capitale in Neep Roma Holding. Per ora il nome di Wang Jianlin resta solo un'ipotesi ma la trattativa per l'ingresso di un nuovo investitore cinese, sostiene Il Sole 24 Ore, è stata confermata da diverse fonti vicine all'attuale proprietà giallorossa.