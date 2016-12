Roma: Gervinho salta anche il Sassuolo

12:21 - La Roma ha ripreso ad allenarsi dopo i due giorni di riposo concessi da Garcia dopo il pareggio di Torino. Non sono arrivate buone notizie però circa le condizioni fisiche di Gervinho che non ha preso parte alla seduta con i compagni così come Totti e Destro. L'attaccante ivoriano non ha recuperato dal problema al retto femorale e non sarà in campo nemmeno per la partita contro il Sassuolo. Assenti anche Castan, Maicon, Borriello e De Sanctis.