Roma, Garcia: "Totti non è un leader" 

00:04 - Il legame fra Rudi Garcia e Francesco Totti, in pochi mesi di Roma, è apparso solidissimo. Anche se in un'intervista rilasciata a 'So Foot', il tecnico francese parla del suo capitano in modo un po' inatteso: "Francesco è uno dei più grandi della storia del calcio, ma non un leader nello spogliatoio. Non è lui quello che si mette a urlare per motivare le truppe, ma è apprezzato dai suoi compagni perché è un ragazzo intelligente, con la battuta pronta".

E' difficile immaginare che non sia "leader" uno con la personalità e il carisma di Francesco Totti, ma questa è l'impressione ricavata da Rudi Garcia: "Per conoscere bene un giocatore bisogna allenarlo. Io non so chi siano davvero Messi o Cristiano Ronaldo. Oggi, però, posso dire che Totti è un ragazzo semplice, umile. Non ha mani saltato un allenamento, non ha mai chiesto un trattamento particolare anche se ha 36 anni. È un tipo che adora il calcio, sempre disponibile. E in campo è esemplare".

Fuori dal rettangolo verde, invece, Garcia sembra preferirgli De Rossi, almeno a livello di temperamento: "Potrebbe essere anche uno dei ragazzi della Curva Sud". Sulla filosofia di gioco, invece, la sua impostazione non cambia di una virgola: "Voglio imporre e non subire. Tutte le squadre hanno delle lacune e i miei giocatori devono capirlo. L'idea è costruire il gioco, portare il pallone fino ai sedici metri. Tenere palla e attaccare".