Roma, Garcia: "Siamo delusi, bisognava chiuderla prima" 

18:38 - Il pari in extremis col Sassuolo lascia l'amaro in bocca a Rudi Garcia: "Quando non segni il secondo gol, alla fine può sempre succedere di tutto - spiega il tecnico della Roma -. Siamo arrabbiati e delusi perché abbiamo perso due punti in pochi secondi. Ma restiamo tranquilli perché abbiamo giocato bene e siamo in testa". Scatta il paragone con le altre big: "Se togliamo quattro attaccanti alle altre squadre, diventa difficile anche per loro".

Alle assenze di Totti, Gervinho e Destro ("Ha bisogno di tempo per lavorare sul piano fisico"), si è aggiunto l'infortunio di Borriello a gara in corso: "Spero non stia troppo male, gli infortunati in quel reparto stanno diventando un problema. Dopo la sosta torna Gervinho, per il capitano è ancora un po' presto". A proposito delle condizioni dell'ivoriano: "Era meglio non rischiare visto che non era al 100%. Ha una settimana per gestire il suo rientro con la Costa d'Avorio, spero sia una gestione intelligente. Ho preferito non rischiare, abbiamo 5 gare dopo la sosta e Gervinho ci serve". Sulla gara di Ljajic: "E' forte, questa sera non ha avuto la fortuna di fare gol ma il suo merito è di aver creato tante occasioni pericolose, ha un grande futuro di fronte a sé. Non ho alcun dubbio sulle capacità della mia squadra - conclude Garcia -, faremo belle cose".