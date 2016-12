Roma, Garcia: "Secondo tempo stellare, è la squadra che vorrei vedere sempre"

18:06 - Il 2013 della Roma di Garcia si chiude con 41 punti e un netto 4-0 al Catania. "E' un bilancio straordinario, normalmente con questi punti si è primi - dice il tecnico giallorosso a fine match -. Ma quest'anno c'è una squadra (la Juve, ndr) che vince tutto e ora dopo il Natale possiamo pensare a loro". Sulla partita: "Primo tempo brutto, ma la ripresa è stata quasi stellare. Quella del secondo tempo è la squadra che voglio vedere sempre".

Garcia spiega la scelta dei quattro attaccanti: "Noi lavoriamo dall'inizio della stagione, non è un esperimento. E' vero che sull'equilibrio era molto meglio nel secondo che nel primo, ma sapevamo che il pareggio era un brutto risultato e dovevamo vincere, per questo ho messo 4 attaccanti". Ottima la prestazione della difesa: "I due centrali hanno fatto una grande gara oggi e fanno bene dall'inizio della stagione, possiamo avere anche un gioco più offensivo quando abbiamo due così dietro".



Dopo la pausa ci sarà la sfida alla Juventus: "Loro hanno costruito una squadra non solo per vincere il campionato ma anche la Champions, hanno due squadre in una - spiega Garcia -. Noi facciamo il nostro cammino, la nostra strada, con il capitano, con Gervinho e con Mattia Destro, che non abbiamo avuto per buona parte di stagione, è molto più facile vincere le partite.