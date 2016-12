Roma, Garcia: "Scudetto? Dipende dalla Juventus"

09:59 - In 17 giornate la Roma è l'unica squadra imbattuta del nostro campionato. In tutto l'ambiente giallorosso c'è grande euforia per l'attuale secondo posto dietro alla Juventus. Il tecnico Rudi Garcia è già proiettato alla sfida coi bianconeri del prossimo 5 gennaio: "Quando inizio una competizione lo faccio per vincerla, spero di vincere sempre - spiega -. Ma lo scudetto è un sogno. C'è la passione e poi c'é la ragione, che dice che non dovrebbe essere questo il nostro anno. Se i favoriti non fanno il loro lavoro noi dobbiamo essere pronti, ma per il momento davanti la Juve non molla".

La squadra di Conte ha dimostrato fin qui di essere irraggiungibile ma nel 2014 le cose possono cambiare: "La Juventus sta facendo la stagione dei record, ma anche la Roma. Abbiamo 41 punti e non abbiamo mai perso. In qualsiasi altra stagione saremmo stati in testa, ma quest’anno la Juve sta dimostrando di avere un’esperienza e una rosa per costruire due squadre dello stesso livello".

Al rientro dalle vacanze ci sarà il big match dello Stadium. Nessun dubbio sulla professionalità dei suoi durante le festività: "I giocatori hanno un programma da seguire, mi fido molto di loro. Ho giocatori intelligenti e sanno che la gara del 5 gennaio è una bella partita da giocare e per farlo dovranno star bene sul piano fisico". Garcia, giunto a Roma tra lo scetticismo di molti, ha dimostrato giornata per giornata di essere un allenatore vincente. La svolta del campionato giallorosso è arrivata in occasione del derby: "E' stato importante vincerlo, quanto ho visto che era alla quarta giornata ero contento, è stato la maniera ideale per cancellare tutto quello che era successo l'anno scorso".

Una considerazione, in un'intervista a Sky Sport, sul razzismo: "Dobbiamo lottare contro questa cosa, non può esistere - conclude Garcia -. Bisogna guardare alla squadra, se c'é un posto in cui non esiste il razzismo è lì dentro, è importante come un calciatore gioca, non la religione o il colore della pelle".