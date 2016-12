Roma, Garcia: "Per lo scudetto ci siamo anche noi"

15:26 - La Roma torna al successo dopo quattro pareggi di fila e lo fa grazie a una rete di Destro: "Sono contento per i giocatori, per i tifosi e anche per Mattia, lui che segna è un bel simbolo per tutti - spiega Garcia -. Abbiamo fatto una grande gara di qualità e di voglia". La Juve viaggia come un missile, ma il tecnico non molla: "Hanno fatto una squadra per vincere scudetto e Champions, ma per il campionato ci siamo anche noi".

Garcia comincia elogiando l'arbitro Orsato ("Per vedere una grande partita servono due grandi squadre ma anche un arbitro di grande livello, come oggi") e prosegue motivando il mancato ingresso in campo di Totti: "Meglio non rischiarlo, era previsto rimanesse in panchina - dice -. E' importante per tutti che il capitano sia tornato, ma è meglio fare una settimana piena di lavoro per preparare la prossima gara, perchè aveva solo 15 minuti nelle gambe oggi".



La Roma archivia tre punti dopo quarttro pareggi consecutivi: "Meglio soffrire di 'vittorite' piuttosto che di 'pareggite' - scherza Garcia -. Non ero preoccupato perché vedo la mia rosa lavorare ogni giorno, lavora bene con tanta voglia e qualità ed ero sicuro che la vittoria sarebbe arrivata di nuovo".



De Sanctis ha reagito da grande portiere dopo l'errore di Bergamo: "Lui ha tanta esperienza, anche con l'Atalanta dopo il gol subito ha fatto una grande parata - dice Garcia -. Può succedere di fare errori ma oggi ha dato una grande risposta e non dimentico che siamo la miglior difesa d'Europa".



DESTRO: "NON CE LA FACEVO PIU', ORA E' TUTTO ALLE SPALLE"

"Sono stato fuori troppo tempo, non ce la facevo più". Mattia Destro si sfoga dopo il gol decisivo contro la Fiorentina: ''Ora tutto è alle spalle, giocare è stato stupendo. Abbiamo fatto una grandissima partita contro una grandissima squadra. La Roma c'è, posso dire che non smetteremo mai di lottare".