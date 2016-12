Roma, Garcia: "Nove vittorie sono eccezionali, ma bisogna continuare" 

13:35 - La Roma vola, ma Rudi Garcia tiene i piedi per terra. "Preferisco che la gente si ricordi di noi a fine stagione, magari con un titolo, che è quello che rimane. Nove vittorie sono eccezionali, ma dobbiamo continuare con la striscia", ha detto l'allenatore a Roma Channel. Giovedì c'è il Chievo: "Tutti forse pensano che sia una partita già vinta, ma sarà sicuramente la gara più dura da inizio stagione. Pensiamo a Napoli-Sassuolo per esempio".

Certo, vittorie come quelle di Udine fanno bene all'autostima. "Sapevamo che questa partita era molto difficile, non solo giocarla ma anche vincere. L'abbiamo fatto, anche se con un primo tempo debole dal punto di vista difensivo. Noi non avevamo equilibrio da squadra come abbiamo di soli. Nel secondo tempo abbiamo iniziato molto bene, nonostante il doppio giallo di Maicon la squadra mi è piaciuta molta. Giocavamo con il cuore e con la testa per la vittoria. Abbiamo fatto un gran gol, fatto da tanti passaggi. Questo significa che sappiamo sia lottare, soffrire e sia giocare bene", ha aggiunto. Questa Roma, insomma, crede in se stessa: "Sicuramente. Basta vedere il gol ed eravamo in quattro la davanti e questo significa che la squadra crede sempre in se stessa. Una domenica indimenticabile: "Abbiamo preso più di tre punti, contro una grande squadra in un posto anche difficile. Vincere in dieci è stato ancora più bello".