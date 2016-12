Roma, Garcia lascia a riposo la squadra. Mercoledì la ripresa

16:20 - Dopo il pareggio di domenica sera contro il Torino che ha interrotto la serie record di dieci vittorie consecutive, Rudi Garcia concede il "rompete le righe" per 48 ore ai suoi giocatori. La Roma riprenderà gli allenamenti mercoledì mattina alle 10.30 a Trigoria. In vista del prossimo match contro il Sassuolo l'ex allenatore del Lille spera di recuperare Gervinho, assente dalla gara contro il Napoli dello scorso 18 ottobre.

Oltre all'attaccante ivoriano ed al capitano Totti i giallorossi dovranno fare a meno anche di Mehdi Benatia ammonito contro il Torino e squalificato. Nonostante il pareggio e la consecutiva interruzione della striscia record positiva Garcia si è detto soddisfatto per la prova dei suoi giocatori e fiducioso per le prossime partite. La società capitolina dovrà affrontare due match all'Olimpico contro il Sassuolo prima e il Cagliari dopo la pausa per le nazionali.