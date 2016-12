Roma, Garcia: "In campo ci saranno undici lupi"

15:32 - Nessun pensiero alla Juve che continua a vincere. Rudi Garcia guarda soltanto alla Roma. "Bergamo è alle spalle, domani voglio vincere, la squadra è pronta - ha detto il tecnico giallorosso alla vigilia della sfida contro la Fiorentina - Sul campo ci saranno undici lupi, ne sono sicuro". Contro la Viola riecco Francesco Totti, che si è allenato con il gruppo ed è stato inserito nella lista dei convocati. Il capitano manca dai campi dal 18 ottobre.

C'è pericolo di fuga della Juve?

Quello che importa è il risultato della Roma, dobbiamo essere concentrati solo sulla gara contro la Fiorentina. Non guardiamo gli altri risultati.



Totti bene in allenamento. Ha già preso una decisione?

Abbiamo parlato con lui. Prenderemo una decisione alla fine dell'allenamento per vedere se è pronto per andare in panchina. (Totti è stato poi inserito nella lista dei convocati, ndr)



Per come sta la Roma adesso e per come gioca la Fiorentina, è più facile vincere 4-3 o 1-0?

Sulla carta sono due squadre che giocano bene, ma il calcio è strano e può uscire anche un brutto 0-0. Prima voglio vincere poi voglio vedere uno spettacolo per i nostri tifosi. Io gioco sempre per la felicità dei nostri tifosi.



Si aspettava una Juve così?

Non ho nulla da dire sulla Juve. Vedremo la partita in gennaio. Quando la affronteremo.



Noi diciamo che in Italia abbiamo i migliori arbitri del mondo. E' d'accordo?

Quello che penso sugli arbitri è che oggi è possibile aiutare più gli arbitri perché c'è il video. E' una buona cosa aiutarli perché loro hanno mezzo secondo per decidere. Noi vediamo le azioni dieci volte. Dobbiamo prendere esempio dal rugby. Almeno per sapere se la palla è dentro la porta o no. O se il fallo è dentro o fuori dall'area. Ma non sono io che decido.



Ljajic la scorsa settimana non l'aveva visto bene. E' cambiato qualcosa?

Quando faccio la scelta per me è la migliore. I parametri li ho io e nessun altro. E poi c'è l'allenamento.



La Roma è più vicina a tornare a vincere o alla prima sconfitta?

Io non penso più a Bergamo. Siamo pronti, io domani voglio vincere. Siamo in casa, davanti a 50.000 spettatori, sarà una grande partita. Vedremo undici lupi sul campo.



Lei è arrivato in un clima di scetticismo. Cosa vuole dire alla gente per convincerla riguardo a lei e alla squadra?

Io devo convincere solo i miei giocatori. Siamo una squadra forte e che diamo il meglio per i nostri tifosi, che sono orgogliosi di noi. Questa è l'unica cosa che mi interessa. Quando sono arrivato e adesso per me non è cambiato nulla. Ci sono segnali che mostrano che la squadra gioca allo stesso modo dell'inizio di stagione. Quello che manca è l'efficacia