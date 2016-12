Roma, Garcia: "Il Milan è forte, ma a San Siro voglio vincere"

22:58 - Vincere in casa del Milan per mantenere l'imbattibilità in campionato e la scia della Juventus. Rudi Garcia ha le idee chiare: "Una squadra che va agli ottavi di Champions come il Milan non può essere scarsa e a San Siro giocare non è mai facile - spiega il tecnico della Roma -. Però andremo a fare la nostra partita". Impossibile parlare di scudetto: "Sono ambizioso ma vedremo tra un po'". Su Totti: "Non ha i novanta minuti nelle gambe".

LE PAROLE IN CONFERENZA

Un commento su Balotelli e Kakà?

Sono grandi giocatori. Balotelli può segnare in qualsiasi momento, Kakà mi piace perché è un giocatore completo. Non dobbiamo lasciare spazi a questi giocatori, ma non solo a loro due.

Si aspetta un Milan stanco dopo la Champions?

Non lo so, hanno cinque giorni tra le due gare ma è vero che hanno giocato in dieci per settanta minuti e non è facile. Se c'è un calo da parte loro dobbiamo sfruttarlo ma hanno giocato una bella partita contro l'Ajax. In campionato però è differente...

Benatia, De Rossi e Gervinho dicono di puntare allo scudetto: perché lei non lo dice?

Vedremo alla fine. In ogni caso dovremo giocarcela fino all'ultimo con Juventus e Napoli che sono le due squadre favorite. Ma perché mettere pressione alla squadra? Noi vogliamo finire il più in alto possibile, anche primi, ma non è il nostro obiettivo. Poi può succedere. Non manchiamo certo di ambizione, anzi, io sono il più ambizioso di tutti.

Ha mai avuto un presidente così appassionato come Berlusconi?

Non lo conosco, non posso dire niente su di lui. Io penso al mio presidente che è James Pallotta. Secondo la mia opinione il rapporto tra allenatore e presidente è fondamentale, per me è stato sempre così e a volte possiamo fare un gioco di ruolo dove io sono il cattivo e lui è il buono o viceversa.

La Roma ha cinque diffidati: peserà sulla scelta della formazione?

No, non è cambiato nulla sulle mie scelte e sul gioco della squadra

L'eliminazione di Juventus e Napoli dalla Champions è un vantaggio o uno svantaggio per la Roma?

Non lo so, ma è un problema loro. L'Europa League ha squadre molto forti quando si va avanti e non è una coppa di basso livello. Io firmerei oggi per vincere l'Europa League in futuro. Forse anche per loro è lo stesso

Visti gli scontri diretti di Milano e Napoli è una giornata importante per finire bene il 2013?

Bisogna solo pensare a questa partita, ogni giornata è importante ma non decisiva. Sul piano psicologico se vinci uno scontro diretto è importante, ma solo da quel punto di vista.

Quanto peserà l'assenza di Pjanic?

Non penso alla sua assenza, meglio pensare in positivo e ai giocatori che giocheranno. Forse saremo forti sul piano tecnico ma magari più forte sul piano fisico. Ho totale fiducia in tutti i miei giocatori, se non c'è uno ce n'è un altro

Vincere a Milano vi lancerebbe con la Juve verso lo scudetto?

No, ci sono anche altre squadre. Napoli, Inter e la Fiorentina. Il campionato è ancora lungo, ma noi pensiamo solo alla nostra partita

Diciannove punti tra la Roma e il Milan: qual è il grado di difficoltà in questa partita?

Tutti sanno che i rossoneri hanno giocatori di alto livello, non a caso hanno passato il girone di Champions. Giocare a San Siro è ancora più difficile, ma andremo a Milano per vincere anche se sarà difficile farlo.

Totti è pronto per una grande sfida come questa? Partirà dal primo minuto?

Con Francesco siamo più forti, ma né lui né Destro hanno 90 minuti nelle gambe. Totti ha fatto una settimana di allenamento intera ed è pronto per aiutare la squadra ma non è al 100%. Per noi è molto meglio averlo con noi, ci dà più forza