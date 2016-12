Roma, Garcia: "Fortunati? No, visto ciò che è capitato a Totti e Gervinho"

14:05 - Rudi Garcia sa bene che la partita col Chievo rappresenta un ostacolo ben più insidioso di quello che sembra e per questo non si sbilancia sulla formazione: "Turnover? E' possibile e non è possibile. E' sicuro che avremo bisogno di tutti. Gervinho? Se non è pronto per giovedì, lo sarà per domenica", ha detto l'allenatore della Roma. Rischi di sottovalutare l'avversario? "Non abbasseremo la guardia, i giocatori sanno che è troppo bello ora per mollare".

Con il Chievo ci sarà turnover?

"E' possibile e non è possibile. E' sicuro che avremo bisogno di tutti"

Sta cercando di migliorare il dialogo tra la squadra e Borriello?

"Lavoriamo sempre per migliorarci e aumentare le affinità. Marco è un attaccante d'area e dobbiamo giocare con i suoi movimenti. Il Chievo in genere è una squadra di metà classifica, non di quella posizione. E' una partita difficile, tutti pensano che abbiamo già vinto, ma non è così. Dobbiamo giocare con la stessa voglia e cattiveria di sempre".

Gervinho ci sarà?

Abbiamo ancora altri due allenamenti. Ha corso ed è una cosa importante. Se non è pronto per giovedì lo sarà per domenica".

Questo gruppo ha risposto sempre bene

"Sono contento, perché vuol dire che ho giocatori intelligenti. Mi fido dei miei giocatori, anche dell'esperienza che abbiamo. Non penso che devo essere io a dirgli che devono dare tutto".

Sabatini ha detto che vuole mantenere questo distacco: è d'accordo?

"Per me abbiamo due obiettivi: fare lo sprint con Napoli e Juventus e mantenere distacco con le altre per tornare in Europa".

Qualcuno dice che la Roma è fortunata

"Quando perdiamo Totti e Gervinho per infortunio e Maicon per espulsione, allora questa non è fortuna. Guardatevi il gol che salva Castan, questa per me non è fortuna, ma è voglia di fare, è cattiveria. Così come De Rossi contro il Napoli. Se per voi questa è fortuna, allora sì siamo fortunati".

Si può ancora fare meglio?

"Per me da due partite stiamo giocando meno bene, con Napoli e Udinese: dobbiamo mantenere l'attenzione alta e pensare a giocare ancora meglio. I giocatori che entrano lo fanno molto bene, ma anche loro hanno bisogno di giocare due partite di seguito per entrare nei meccanismi. Ljajic? Può giocare dappertutto".

Come vorrebbe che finisse Fiorentina-Napoli?

"Non sapevo che c'era questa partita. Ora che l'ho saputo forse la guarderò. Noi però non guardiamo i risultati degli altri, quello che è importante sono i nostri. Continuiamo la nostra striscia, così non ci interessano i risultati degli altri".

Teme un calo contro il Chievo dopo questo avvio?

"I giocatori sanno che è troppo bella la storia adesso, per calare. Hanno una voglia incredibile nel dare tutto".

Questa Roma è un po' come il Lille che vinse il campionato francese?

"C'è similitudine perché io sono lo stesso e altrimenti non farei bene il mio lavoro. Però per il resto è tutto diverso. Ci sono altri giocatori, c'è più gente in conferenza stampa, c'è molta più passione".

Qual è il suo giudizio sul campionato?

"Il livello per me è alto. Juventus e Napoli hanno fatto sette vittorie, un pareggio e una sconfitta. E' una cosa ottima. Noi abbiamo dovuto fare una cosa straordinaria per stare davanti a loro. Fiorentina e Inter anche stanno facendo bene e non dimentico il Verona. Giovedì dobbiamo essere al 100% perché non esiste una squadra debole".

Sono uscite le nomination per il Pallone d'Oro: come le vede?

"Ci sono i soliti Messi e Ronaldo, però spero che quest'anno sia l'anno di un francese come Ribery. Pirlo è fortissimo, ma in Italia ci sono altri giocatori forti come Balotelli. Spero comunque che vinca Ribery. Tra gli allenatori? Sono tutti bravissimi e per loro è un onore essere tra i candidati".