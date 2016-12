Roma, Garcia: "Essere primi dipende solo da noi"

18:42 - Carico ma tranquillo. Così è apparso Rudi Garcia a 48 ore dalla sfida, nel posticipo, della Roma contro il Cagliari. "I rossoblù sono una buona squadra, con calciatori forti, ma giocheremo in casa e abbiamo voglia di vincere. Faremo tutto il possibile per ottenere questo risultato. La pressione della Juventus? Siamo primi e dipende solo da noi restarci. E allora saremo primi lunedì sera", spiega senza tanti giri di parole.

Rudi Garcia non ha poi voluto commentare le voci sul possibile ingresso in società di un socio cinese (Hna Group) al fianco della proprietà americana del presidente Pallotta. "Cosa ne penso? Io sono qui per parlare della partita di lunedì, non di cose extracalcistiche - ha sottolineato il tecnico francese - Si tratta di un discorso societario, non tecnico, e quindi io resto concentrato sulla partita. Questo è quello che conta per me e i giocatori".

Infine, un attacco voluto alla sfida di rugby tra Italia e Argentina all'Olimpico: "Spero che sia possibile giocare bene lunedì sera perché la palla da calcio deve poter rotolare sul campo". E' un dato di fatto che il campo non sarà in buone condizioni anche perché piove tanto da tre giorni - l'osservazione di Garcia - speriamo almeno di vedere due squadre che giocano molto con le mani e senza mischie". L'ironia del francese, però, lascia poi spazio anche a un commento amaro. "Non ho mai visto per una palla ovale il bisogno di rotolare sul campo. E vedere una partita di rugby due giorni prima di una di calcio mi sembra frutto di una programmazione strana, bizzarra" conclude Garcia, prima di sottolineare che comunque "tra le qualità di una squadra c'è anche quella di sapersi adattare al campo, alle condizioni meteorologiche e agli avversari".



LA REPLICA DI MALAGO'

Il presidente del Coni, Malagò, ha così risposto a Garcia: "Noi in pratica facciamo gli affittacamere dello stadio" e con la decisione di far giocare Roma-Cagliari 48 ore dopo la partita di rugby Italia-Argentina "noi non c'entriamo nulla". "Probabilmente Garcia ha ragione - ha aggiunto- e io non so perche' è successo questo. L'unica cosa che posso dire e' che il Coni su questa partita non c'entra nulla e non perché ce ne vogliamo lavare le mani ma perché é un dato di fatto".