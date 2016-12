Roma, Garcia eletto miglior tecnico francese del 2013

16:39 - Importante 'premio' per Rudi Garcia. L'allenatore della Roma, che ha chiuso l'ultima Ligue 1 alla guida del Lille, senza subire sconfitte nelle ultime 15 partite, è stato nominato miglior allenatore francese per il 2013, dopo un sondaggio effettuato dal magazine France football, fra tecnici, giornalisti e giocatori precedendo Deschamps. "Non sono a Roma per battere dei record, ma per vincere dei titoli" ha detto Garcia alla rivista d'Oltralpe.

Sono i titoli, ha spiegato Garcia, "che contano e che rimarranno. Forse non arriveranno questa stagione, non siamo stati programmati per questo. Ma se i dirigenti si impegneranno, bisognerà portare a casa dei titoli"."Tre titoli di campione d'Italia è troppo poco rispetto a quello che rappresenta questa società - ha detto a proposito della Roma - spetta a noi cambiare ed essere forti. La Roma è un marchio conosciuto in tutto il mondo, con un potenziale di sviluppo enorme. E' questo che ha interessato gli americani. Hanno investito molto nei loro primi due anni. I risultati, però, non sono stati conseguenti. Ma il progetto di James Pallotta e del suo gruppo è di fare della Roma una squadra che rivaleggi con le più grandi". Garcia ha parlato anche della Lazio: "si e' gasata con la vittoria" nella finale di Coppa Italia, "ma ha esagerato".

L'allenatore francese, che era già stato votato come tecnico dell'anno nel 2011, ha parlato poi al network radio-televisivo australiano SBS elogiando Francesco Totti: "Fa parte di una generazione in estinzione ed è possibile che in futuro non ci saranno altri giocatori come lui perchè Francesco ha conosciuto solo un club che è la Roma, il suo grande amore. Spero si ripeterà una cosa del genere in futuro, ma non ne sono sicuro". In seguito non sono mancate riflessioni sul suo modo di lavorare con la squadra. "La testa è molto importante, per questo il lavoro psicologico sul gruppo può aiutare anche quando c'èstanchezza fisica - sottolinea - Quello che conta è proteggere i giocatori e lavorare molto perchè la nostra verità esce sul campo, e da nessun' altra parte. Adesso abbiamo cambiato le cose e mi sembra che il popolo romano sia più felice".

Merito anche dell'ottimo avvio di stagione della Roma, imbattuta in campionato dopo 15 giornate. "Ma io non penso ai record, vivo solo il presente. Dobbiamo rimanere coi piedi per terra, per il momento va tutto bene - ammette Garcia - ma una stagione non è un lungo fiume tranquillo: ci saranno momenti difficili. E quando arriverà un periodo negativo la forza del gruppo starà tutta nell'uscirne il più velocemente possibile". Anche grazie alle giocate di Totti, alle accelerazioni di Gervinho e ai gol del ritrovato Destro. Per Garcia, d'altronde, la cosa migliore è recitare una parte attiva sul campo. "Penso sia meglio prendere in mano il gioco, essere protagonisti, senza pensare solo a difendersi che per me è un limite - conclude il francese - Per vincere le partite servono i gol, con 38 0-0 si va in Serie B".

RIBERY MIGLIORE GIOCATORE FRANCESE DEL 2013

Frank Ribery è stato nominato calciatore francese dell'anno. Il fantasista del Bayern Monaco ha battuto il duo di centrocampisti formato da Paul Pogba che gioca nella Juventus e da Blaise Matuidi, del Paris Saint-Germain, dopo un sondaggio effettuato fra i calciatori francesi del passato e del presente. "Adesso devo battere il record di Thierry Henry", ha detto Ribery, che ha vinto il premio tre volte, contro le cinque dell'ex punta dell'Arsenal. Ribery quest'anno ha vinto la Champions, la Bundesliga e la Coppa di Germania con la maglia del Bayern ed è stato inserito nella triade dei papabili per il Pallone d'Oro, assieme a Leo Messi e Cristiano Ronaldo.