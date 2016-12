Roma, Garcia: "Bisogna individuare i singoli responsabili e non chiudere le curve"

17:48 - In vista della sfida con il Catania Rudi Garcia interviene sulla questione della chiusura della curva: "Se fosse possibile sapere esattamente chi fa dei cori sarebbe meglio punire quegli individui e non la massa. Il fatto è successo in trasferta e sarebbe al limite più logico vietare le trasferte". Il tecnico della Roma ha chiesto ai suoi di vincere per chiudere "l'incredibile avvio di stagione" e spiegato che Totti non ha ancora i 90 minuti nelle gambe.

LE PAROLE DEL TECNICO IN CONFERENZA

Quale è la sua idea sul regolamento che, a causa di pochi tifosi, porta alla chiusura di un intero settore?

E' difficile rispondere, ognuno fa il suo lavoro. Non sono io a stabilire le leggi. Questa cosa è successa fuori casa, in trasferta: forse sarebbe più normale vietare la prossima trasferta, sarebbe qualcosa di più logico, rispetto a chiudere la nostra curva in casa. Non so cosa è successo a Milano, se è una cosa sul razzismo dobbiamo combatterla, non sono io a fare la legge.



Ci sarebbero gli strumenti per individuare i responsabili: biglietti nominativi, telecamere e steward...

Se è possibile sapere esattamente chi compie certe cose, sarebbe meglio punire quegli individui e non la massa.



Cosa pensa della vicenda calcioscommesse?

Dobbiamo lottare in tutti i modi come per il razzismo. Ma prima di mettere i nomi sui giornali bisognerebbe verificare. Non è possibile che accadano queste cose in un gioco troppo bello come il calcio.



Viste le squalifiche di De Rossi e Strootman ha intenzione di modificare l'assetto tattico?

Posso far giocare Taddei, Marquinho o Florenzi a centrocampo o scegliere un altro modulo di gioco. Non cambia molto, c'è ancora una seduta sabato per vedere quale è la formazione migliore.



E' preoccupato per le assenze?

Io sono un allenatore che non fa caso a queste assenze, Daniele e Kevin non possono giocare, non posso fare nulla. Senza Kevin abbiamo vinto, stanno facendo una stagione di alto livello, ma è così. Per noi non cambia niente: dobbiamo vincere, vogliamo chiudere questo avvio di stagione condotto ad alto livello. Spero che l'Olimpico sia pieno, è importante giocare per i nostri tifosi, sarebbe un bel regalo di Natale portare i tre punti a noi e a loro.



Ha fatto rivedere ai suoi le partite con Cagliari e Sassuolo per non sbagliare ancora approccio?

Non abbiamo sbagliato l'approccio con il Sassuolo. E' solo mancato il secondo gol per chiudere il match. I giocatori sono professionisti, non serve che io parli con loro di questo aspetto. Sanno che è fondamentale portare a casa i tre punti.



Come giudica il campionato dei suoi fin qui?

Abbiamo fatto un'incredibile prima parte di stagione, senza rubare un punto. Anzi, forse ne manca qualcuno: il calcio,però, è così. La squadra si esprime bene e ha piacere di giocare insieme sul campo. Dobbiamo fare di tutto per andare avanti su queste basi.



Il 6 gennaio ci sarà Juve-Roma. Condizionerà le sue scelte il pericolo che i diffidati saltino la sfida?

Non mi sembra una buona cosa fare il calcolo sui diffidati. Sappiamo che una partita bisogna giocarla senza pensare a questo.

Non crede che per lottare fino in fondo la Roma abbia bisogno di alcuni innesti?

Non è ora di parlarne. Io voglio far restare qui tutti i miei calciatori perchè ho una rosa di qualità. Se manca un giocatore complementare con la rosa a tempo debito ne parleremo.

Come sta Totti? Giocherà dall'inizio contro il Catania?

Totti migliora, abbiamo fatto bene ad aspettare la gara di Milano per provarlo: ha fatto 35 minuti di buon livello. È guarito, ora. Il fatto che sia tornato è importante per lui, per la partita e per i tifosi: può iniziare la gara ma non ha ancora i 90 minuti nelle gambe.

Direbbe un'altra volta che il secondo posto è meglio del primo? Non ha influito sull'andamento della squadra?

No, ci sono discorsi per l'ambiente e discorsi per lo spogliatoio. Bisogna abbassare i toni, preferisco che i nostri tifosi abbiano una meravigliosa, fantastica e immensa sorpresa a fine stagione vincendo lo scudetto, piuttosto che avere la delusione.