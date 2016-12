Roma, Garcia: "Andremo a Torino per battere la Juve. Iturbe ci piace"

12:58 - Rudi Garcia ha già la testa alla sfida del 5 gennaio con la Juve. "Come al solito andremo a Torino per vincere, senza paura" ha dichiarato il tecnico della Roma. Un 'avvertimento' in piena regola a Conte e ai bianconeri: "Tutti i giocatori, anche quelli più importanti, adesso credono allo scudetto". Il francese spegne poi le polemiche sulla questiobne arbitri: "Sono un uomo di buon senso, non penso al complotto. Elogio a Totti: "Dio del calcio".

Nell'intervista al Corriere dello Sport Garcia spende belle parole per molti dei suoi effettivi, da Benatia ("Forte, sicuro, grande fiducia in sè") a De Rossi ("Non è solo un giocatore importante, è un uomo incredibile"), da Castan ("E' un Burdisso giovane") a Pjanic ("E' un genio del calcio"). E la già forte rosa potrebbe venire arricchita da Iturbe: "Ha delle qualità e noi abbiamo bisogno in futuro di un mancino davanti. Forse arriverà a fine stagione. Ma certo è uno che guardiamo". Parole al miele anche per il presidente Pallotta: "James è veramente una bella persona. Un uomo gentile, sempre molto attento a farti sentire la fiducia".

Il segreto dello strepitoso inizio di stagione sembra risiedere anche nella voglia e nel piacere di giocare insieme dei capitolini: "Nella mia Roma l'ho visto subito. Già dalla prima amichevole americana contro la loro selezione. Prendere questa gioia e restituirla alla tua gente ti aiuta ad affrontare meglio le cose più dure. Il risultato diventa la conseguenza più naturale". Nonostante i grandi risultati la Juve rimane però avanti 5 lunghezze: "Ho anche sentito dire che non va poi così bene questa Roma. Come puoi fare 41 punti dopo 17 partite e non andare bene? Quasi sempre, con risultati così sei primo per distacco".

Qualcheduno addebita alle sviste arbitrali il distacco: "Io non penso al complotto. Non avrebbe senso vedere una squadra che uccide il campionato a metà stagione". Questo al di là delle polemiche del tecnico dopo la gara con l'Atalanta: "Venivo dallo spogliatoio. Avevo accolto il malessere dei giocatori. Sai, quando succede una, due, quattro volte di fila, è normale. Ho sentito il bisogno di rappresentarlo. Il sentimento più difficile da accettare è l'ingiustizia".

Nessun dubbio invece sulla supremazia cittadina ai danni della Lazio, vincitrice a maggio della Coppa Italia contro la Roma. Garcia in proposito dopo le prime partite aveva detto che la Chiesa era stata rimessa al centro del villaggio: "Questa frase l'ho preparata. Questi aerei che passavano sopra l'Olimpico con gli striscioni, loro che festeggiano al 71', questa linea di abbigliamento che fa questo giocatore che ha segnato...Tu le vivi queste cose, allora senti il bisogno di difendere la tua famiglia perchè la Roma è la mia famiglia". I supporter giallorossi non potranno che apprezzare. Garcia è romanista dentro.